В Армении прогремел сильный взрыв

Армянские правоохранители возбудили уголовное дело по факту взрыва рядом с магазином в армянском городе Варденис; по предварительным данным, было использовано взрывное устройство. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Следственного комитета республики, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным ведомства, инцидент произошел накануне, пострадавших нет. Сигнал о взрыве у магазина "Банаван" поступил в 05.05 по местному времени. На место выехала оперативная группа полиции.

"Очаг взрыва находился у фасада магазина-салона в городе Варденис (в 170 километрах от Еревана). По предварительным данным, было использовано взрывное устройство. Взрывной волной были выбиты стекла магазина и ряда квартир", - говорится в сообщении, размещенном на сайте СК.

В пресс-службе отметили, что возбуждено уголовное дело по статьям "умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем взрыва и причинившее ущерб в крупных размерах" и "незаконное приобретение и хранение боеприпасов и взрывчатых веществ". Максимальная санкция по указанным статьям - четыре года лишения свободы.

"Для выяснения обстоятельств происшествия проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия, изучены записи камер видеонаблюдения, допрошены несколько человек", - говорится сообщении.

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