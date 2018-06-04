Женщины на каблуках прошлись по канату над пропастью - ВИДЕО

4 июня 2018 17:39

В Китае прошли необычные соревнования по слэклайну - хождению по натянутой стропе. Пройти по канату над пропастью в 1300 метров нужно было на высоких каблуках. В состязании приняли участие три лучшие эквилибристки из Канады, США и Франции. Победила француженка Мими Гюздо, преодолевшая расстояние 55 метров за 9 минут 24 секунды, передает Day.Az со ссылкой на fakty.ua.

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Дамы на каблуках прошлись по канату над пропастью

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