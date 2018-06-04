Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал успешными переговоры с госсекретарем США Майком Помпео в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Чавушоглу и Помпео обсудили на переговорах в Вашингтоне дорожную карту по сирийскому Манбиджу.

"Встреча прошла успешно. Я ожидаю, что после нее последуют конкретные результаты по силам самообороны курдов (YPG) в Сирии", - цитирует Чавушоглу телеканал NTV.