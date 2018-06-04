Чавушоглу назвал успешными переговоры с госсекретарем США
4 июня 2018 18:37 115
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал успешными переговоры с госсекретарем США Майком Помпео в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.Ранее сообщалось, что Чавушоглу и Помпео обсудили на переговорах в Вашингтоне дорожную карту по сирийскому Манбиджу.
"Встреча прошла успешно. Я ожидаю, что после нее последуют конкретные результаты по силам самообороны курдов (YPG) в Сирии", - цитирует Чавушоглу телеканал NTV.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
15:36 808
В Армении прогремел сильный взрыв
15:29 1 076
В небе над Африкой взорвался астероид - ВИДЕО
-
3 Июн. 19:15 17 771
-
3 Июн. 23:29 11 242
-
3 Июн. 21:38 8 972
-
3 Июн. 20:15 7 628
-
3 Июн. 23:06 5 870