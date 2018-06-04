В Гватемале при извержении вулкана погибли десятки человек

Число погибших в результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале увеличилось до 38 человек, приводит в понедельник агентство Рейтер заявление главы национальной службы по снижению последствий стихийных бедствий страны Серхио Кабаньяса, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

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Ранее сообщалось о 25 погибших и почти 300 раненых.

Как передает канал "22", всего стихия затронула более 2 миллионов человек, которые находятся в опасной зоне из-за активности вулкана. Серьезно пострадали четыре населенных пункта.