В Гватемале при извержении вулкана погибли десятки человек
4 июня 2018 20:20 115
Число погибших в результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале увеличилось до 38 человек, приводит в понедельник агентство Рейтер заявление главы национальной службы по снижению последствий стихийных бедствий страны Серхио Кабаньяса, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
В Гватемале объявили траур из-за гибели людей при извержении вулкана
Ранее сообщалось о 25 погибших и почти 300 раненых.
Как передает канал "22", всего стихия затронула более 2 миллионов человек, которые находятся в опасной зоне из-за активности вулкана. Серьезно пострадали четыре населенных пункта.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
15:36 916
В Армении прогремел сильный взрыв
15:29 1 304