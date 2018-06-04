Назван лучший футболист в истории ЧМ по футболу
4 июня 2018 22:09 358
Бывший нападающий сборной Уругвая Альсидес Гиджа, который выиграл в составе команды чемпионат мира 1950 года, признан лучшим игроком мировых первенств по версии болельщиков. Об этом сообщает ТАСС, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В голосовании, которое проходило в социальных сетях Международной федерации футбола (ФИФА), приняло участие 578024 человека.
Среди номинантов на звание лучшего игрока был вратарь сборной СССР Лев Яшин, аргентинец Диего Марадона, бразилец Пеле, испанец Андрес Иньеста и другие.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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