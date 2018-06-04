Назван лучший футболист в истории ЧМ по футболу

Бывший нападающий сборной Уругвая Альсидес Гиджа, который выиграл в составе команды чемпионат мира 1950 года, признан лучшим игроком мировых первенств по версии болельщиков. Об этом сообщает ТАСС, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В голосовании, которое проходило в социальных сетях Международной федерации футбола (ФИФА), приняло участие 578024 человека.

Среди номинантов на звание лучшего игрока был вратарь сборной СССР Лев Яшин, аргентинец Диего Марадона, бразилец Пеле, испанец Андрес Иньеста и другие.