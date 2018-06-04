Курс Bitcoin провалился

Курс криптовалюты Bitcoin вновь провалился, подтверждая прогнозы аналитиков и недавнее падение до значений полуторамесячной давности. Об этом сегодня, 4 июня, свидетельствуют данные CoinDesk, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Биткоин по состоянию на 19:53 оценивается в 7489 долларов за "монету". Торги криптовалюта начала на уровне 7711 долларов, и вскоре после этого достигла сегодняшнего максимума на отметке в 7754 доллара за "коин".

Затем курс биткоина пошел на спад, и на данный момент минимум за день составляет 7462 доллара за "коин" - такого значения курс криптовалюты достиг около 17:15.

При этом аналитики ГК ForexClub прогнозируют, что на текущей неделе биткоин может укрепиться до 7900 долларов на фоне в целом позитивных настроений на рынке криптовалют.

Отметим, недавно исполнительный директор криптобиржи BitMex Артур Хейс заявил телеканалу CNBC, что курс биткоина вернется к стремительному росту и превзойдет предыдущий максимум, достигнутый в декабре 2017 года, превысив его более чем в два раза, покорив отметку в 50 тысяч долларов за "монету".

Альтернативные криптовалюты, тем временем, показали падение в ответ на снижение курса биткоина. Так, по данным CoinMarketCap, Ethereum за 24 часа снизился в стоимости на 5% - до 588,51 долларов, Ripple упал на 2,26%, до 0,652 доллара, а курс Bitcoin Cash показал "минус" 6,12% и снизился до 1103,28 доллара.

Капитализация рынка криптовалют составляет 336,7 млрд долларов. На долю биткоина приходится примерно 38,1%. Капитализация биткоина 4 июня - 128,1 млрд долларов.