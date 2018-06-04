МИД Испании возглавит бывший председатель Европарламента

Министерство иностранных дел Испании возглавит бывший председатель Европейского парламента Жозеп Боррель, сообщили РИА Новости в Испанской социалистической рабочей партии, передает Day.Az.

Боррель, несколько лет назад заявивший об уходе из политики, принял предложение нового премьера Педро Санчеса, подтвердили источники в партии.

Боррель, родившийся в Каталонии, состоит в Испанской социалистической рабочей партии с 1975 года. В 1982 году в первом правительстве Фелипе Гонсалеса занял должность госсекретаря по бюджету министерства экономики и финансов. В 1991-1996 годах был министром общественных работ, транспорта и окружающей среды. В 2004-2007 годах был председателем Европарламента.

Ранее 71-летний Боррель неоднократно заявлял, что не хочет возвращаться в большую политику. Он отказался баллотироваться от Соцпартии Каталонии на декабрьских прошлогодних выборах в парламент автономного сообщества.

Однако он неоднократно принимал участие в массовых акциях в поддержку территориальной целостности Испании, организованных общественной организацией "Каталонское гражданское общество".

В прошлом году, еще до проведения незаконного референдума о независимости, Боррель вместе с другими авторами написал книгу "Слушай, Каталония, слушай, Испания", где критиковал движение за независимость автономного сообщества. На презентации этой книги он назвал референдум "государственным переворотом без танков, который свергает законный порядок, чтобы навязать другой - без минимальных гарантий", а тогдашние власти Каталонии обвинил в попытке установить "неототалитарный режим". Правительство Мариано Рахоя он обвинил в "равнодушном" отношении к каталонскому кризису, который, по его мнению, в тот момент "мог превратиться в общеевропейский кризис".

Комментируя новость о назначении Борреля, известный испанский и европейский политик, бывший генсек НАТО и бывший Верховный представитель Европейского союза по общей внешней политике и политике безопасности Хавьер Солана заявил, что это "хорошая новость". "Если подтвердится, что Боррель возглавит МИД, это будет очень хорошей новостью. Он основательно знает то, что должно быть нашим приоритетом - европейскую политику", - написал Солана в Twitter.

По словам источников в ИСРП, назначение Борреля - "явный жест в сторону Европы".

Состав нового испанского правительства официально будет объявлен в среду. По информации источников, в нем будет министерство равноправия, которое существовало c 2008 по 2010 годы при премьере-социалисте Хосе Луисе Родригесе Сапатеро.