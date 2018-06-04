В Греции самолет сбил с ног британского туриста

В Греции взлетающий самолет сбил с ног британского туриста, который снимал момент взлета на видео, сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент произошел на греческом острове Скиатос.

Турист по имени Пол Тернер хотел заснять момент взлета Airbus A321-231, но стоял очень близко к самолету, и его сбило с ног воздушным потоком.

"Я всегда хотел постоять в потоке воздуха от пассажирского самолета, после того как увидел видео на фейсбуке, где другие люди это делают. Меня буквально сбило с ног. В следующий раз встану у ограждений", - сказал он.

Он добавил, что в такой момент можно буквально ощутить, как через тело проходят потоки воздуха, и назвал это незабываемым ощущением.