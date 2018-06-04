Извержении вулкана в Гватемале: число погибших возросло до 56 человек

4 июня 2018 22:56

Число погибших в результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале увеличилось до 56 человек.

Об этом сообщает Prensa Libre со ссылкой на спасателей, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ранее сообщалось о 38 погибших.

В нескольких городах объявлен "красный" уровень тревоги из-за извержения вулкана Фуэго. Также СМИ сообщили, что число пострадавших при извержении составляет около 296 человек.

Как отмечалось, был закрыт столичный аэропорт Аурора, экстренные службы эвакуируют людей.

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