Извержении вулкана в Гватемале: число погибших возросло до 56 человек
4 июня 2018 22:56 192
Число погибших в результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале увеличилось до 56 человек.
Об этом сообщает Prensa Libre со ссылкой на спасателей, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Ранее сообщалось о 38 погибших.
В нескольких городах объявлен "красный" уровень тревоги из-за извержения вулкана Фуэго. Также СМИ сообщили, что число пострадавших при извержении составляет около 296 человек.
Как отмечалось, был закрыт столичный аэропорт Аурора, экстренные службы эвакуируют людей.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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