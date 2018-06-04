Forbes о блокировке миллиарда франков на счетах российского бизнесмена

Швейцарские банки заблокировали средства на личных счетах российского бизнесмена Виктора Вексельберга, опасаясь попасть под санкции США, пишет Forbes, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщил изданию источник в группе "Ренова", общая сумма блокированных средств составляет примерно миллиард швейцарских франков (около миллиарда долларов США. - Прим. ред.). Деньги Вексельберга заблокировали, в частности, UBS, Credit Suisse и Julius Baer.

Bank of Cyprus, 9,27% акций которого принадлежит самому российскому бизнесмену, тоже заблокировал его средства, сообщил Forbes источник в одной из кипрских компаний. Подтверждения этому со стороны "Реновы", однако, пока нет, отмечает издание. Представители Вексельберга готовятся подавать иски против этих банков.

По мнению экспертов, у российского бизнесмена есть шансы выиграть дела в швейцарских судах, однако рассчитывать на значительные суммы компенсации ущерба не приходится.

"Банки обложатся экспертными заключениями видных экономистов и юристов и смогут доказать суду, что несоблюдение американских санкционных требований чревато для банка огромными штрафами, отключением от долларовой системы и в конечном итоге - выживанием", - цитирует Forbes сотрудника кафедры международного права МГУ им. Ломоносова Сергея Гландина.

США в начале апреля ввели новые санкции против России, внеся в так называемый черный список ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании. Нахождение в этом перечне означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами.