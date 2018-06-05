Сеул сомневается в подписании мира с Пхеньяном
5 июня 2018 06:45 178
Правительство Южной Кореи считает, что не сможет подписать мирный договор с Северной Кореей вскоре после встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом пишет The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным издания, в Сеуле сомневаются в успешном подписании мирного договора с Пхеньяном после саммита КНДР-США из-за того, что в переговорах не участвует Китай.
Как отмечается, соглашение о перемирии между Северной и Южной Кореей было подписано в 1953 году с участием китайской стороны.
По словам источников, в Южной Корее выражают осторожность относительно перспектив подписания мирного договора.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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