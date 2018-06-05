Во Франции скелет динозавра продали за баснословную сумму

В Париже на аукционе за €2 млн продали скелет динозавра. Об этом пишет The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, скелет аллозавра, которому около 150 млн лет, приобрел французский коллекционер, его имя неизвестно. Однако, по словам источников, в основном он занимается коллекционированием предметов современного искусства.

Как отмечается, данный скелет динозавра был найден в американском штате Вайоминг в 2013 году.