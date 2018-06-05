Картина Ван Гога ушла с молотка за €7 млн

В Париже картину нидерландского художника Винсента Ван Гога "Женщины в дюнах за починкой сетей" продали на аукционе за €7 млн. Об этом в твиттере сообщает аукционный дом Artcurial, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, "Женщины в дюнах за починкой сетей" была выставлена на аукционе впервые за 20 лет.

При этом первоначальная стоимость картины оценивалась в €3-5 млн.

"Женщины в дюнах за починкой сетей" была написана Ван Гогом в Голландии и датируется 1882 годом.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке картину итальянского художника Амедео Модильяни "Лежащая обнаженная" продали за рекордные $157,2 млн.

Как отмечалось, "Лежащая обнаженная" была выставлена на аукцион со стартовой ценой $150 млн.