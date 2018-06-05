Аятолла Хаменеи приказал атомщикам Ирана расширить обогащение урана

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи распорядился, чтобы Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) немедленно начала обогащение урана на уровне 190 тысяч ЕРР (единица работы по разделению изотопов, являющаяся одним из показателей мощности центрифуг - ред.), сообщает телеканал Press TV, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Аятолла заявил, что Иран не может одновременно находиться под санкциями и под "ядерным надзором". В связи с этим он приказал ОАЭИ срочно подготовиться к обогащению урана "вплоть до уровня 190 тысяч ЕРР во время пребывания в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)".

В сентябре 2015 года замглавы иранского МИД Аббас Аракчи заявлял, что Иран способен в ближайшие 15 лет получить 190 тысяч ЕРР (единиц работы разделения) с помощью центрифуг шестого и восьмого поколений.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году, и сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе и вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.