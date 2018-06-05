Иран сообщит МАГАТЭ об увеличении мощностей по обогащению урана в стране

Заместитель руководителя Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди заявил, что ведомство направит в МАГАТЭ письмо о том, что Иран начинает увеличивать мощности по обогащению урана, сообщает агентство ISNA, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"В письме, которое будет передано МАГАТЭ, сообщается, что процесс увеличения мощностей по производству газа UF6 (гексафторид урана) и UF4 (тетрафторид урана) начнется в понедельник", - заявил Камальванди в интервью агентству.

Он добавил, что у Ирана есть возможность ускорить производство центрифуг, которые используются для обогащения урана.

Ранее Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи распорядился, чтобы Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) немедленно начала подготовку к обогащению урана на уровне 190 тысяч ЕРР (единица работы по разделению изотопов, являющаяся одним из показателей мощности центрифуг).

В сентябре 2015 года замглавы иранского МИД Аббас Аракчи заявлял, что Иран способен в ближайшие 15 лет получить 190 тысяч ЕРР (единиц работы разделения) с помощью центрифуг шестого и восьмого поколений.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году, и сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе и вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.