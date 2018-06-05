Крушение лодки у берегов Туниса: погибли 58 человек
5 июня 2018 07:26 168
У берегов Туниса разбилась лодка с нелегальными мигрантами, в результате инцидента погибли 58 человек. Об этом сообщает "Синьхуа" со ссылкой на местные власти, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным агентства, среди погибших - 31 гражданин Туниса и 22 гражданина других государств.
Как отмечается, личности остальных погибших пока не установлены.
При этом экстренным службам удалось спасти около 68 человек.
В прошлом году при столкновении лодки с мигрантами и военного корабля Туниса погибли не менее 34 человек.
Как отмечалось, в Средиземном море произошло столкновение лодки с мигрантами и судна тунисского флота, в результате чего погибли по меньшей мере 34 человека.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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