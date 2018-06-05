ДТП с автобусом в Канаде: пострадали более 20 человек
5 июня 2018 08:22 137
В Канаде в результате ДТП с участием автобуса пострадали около 24 человек. Об этом сообщает CTV News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным телеканала, все пострадавшие были госпитализированы, четыре человека находятся в тяжелом состоянии.
По словам полиции, авария произошла в провинции Онтарио, в результате ДТП автобус съехал с дороги в кювет.
Как отмечается, к месту ДТП были направлены два спасательных вертолета.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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