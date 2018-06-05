Глава Starbucks сообщил об отставке

Председатель совета директоров и президент крупнейшей в мире кофейной сети Starbucks Говард Шульц уходит в отставку, начиная с 26 июня, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Я думаю о большом спектре открывающихся передо мной возможностей - от благотворительности до государственной службы, но я пока далек от того, чтобы знать, что готовит для меня будущее", - ответил Шульц на вопрос о президентских выборах.

64-летний Шульц работал в Starbucks уже почти четыре десятилетия (с 1982 года). Он превратил компанию в один из самых мощных мировых брендов. Под его руководством сеть возросла от 11 кафе в Сиэтле до более чем 28 тыс. в 77 странах мира.

В 2016 году Шульц покинул пост генерального директора Starbucks, заняв должность исполнительного председателя, начиная с апреля 2017 года. Его заменил новый генеральный директор Кевин Джонсон.