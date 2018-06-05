Венесуэла больше не будет участвовать в саммитах ОАГ
5 июня 2018 07:42 207
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна больше не будет принимать участие в саммитах Организации американских государств (ОАГ). Об этом сообщает Globovision, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Мы осуждаем ОАГ и мы уходим, это подтверждено", - сказал Мадуро.
По его словам, проходящая в Вашингтоне генеральная ассамблея ОАГ стала последней, в которой участвовал глава МИД Венесуэлы.
Он также добавил, что представители США развернули "преступную кампанию" шантажа и угроз в адрес всех правительств страны Латинской Америки в ОАГ.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео призвал страны ОАГ приостановить членство Венесуэлы.
Как отмечалось, Помпео осудил последние президентские выборы в Венесуэле, назвав их "фальшивыми".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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