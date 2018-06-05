Венесуэла больше не будет участвовать в саммитах ОАГ

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна больше не будет принимать участие в саммитах Организации американских государств (ОАГ). Об этом сообщает Globovision, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы осуждаем ОАГ и мы уходим, это подтверждено", - сказал Мадуро.

По его словам, проходящая в Вашингтоне генеральная ассамблея ОАГ стала последней, в которой участвовал глава МИД Венесуэлы.

Он также добавил, что представители США развернули "преступную кампанию" шантажа и угроз в адрес всех правительств страны Латинской Америки в ОАГ.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео призвал страны ОАГ приостановить членство Венесуэлы.

Как отмечалось, Помпео осудил последние президентские выборы в Венесуэле, назвав их "фальшивыми".