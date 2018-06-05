В Германии хотят запретить некоторые дизельные авто
5 июня 2018 08:36 408
Федеральное министерство транспорта Германии намерено запретить использование на дорогах страны нескольких моделей автомобилей Daimler AG с дизельными двигателями, пишет MarketWatch, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Как сообщается, на такие меры немецкие власти могут пойти в связи с подозрениями, что на таких автомобилях может быть установлено программное обеспечение, искажающее данные о вредных выбросах, что является нарушением законодательства и в свое время привело к скандалу и масштабному расследованию, названному "дизельгейт".
После встречи с гендиректором Daimler Дитером Цетше министр транспорта ФРГ Андреас Шойер распорядился, чтобы компания представила возможные варианты исправления недочетов до 15 июня.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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