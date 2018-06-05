Умер экс-министр обороны США
5 июня 2018 09:00 425
Бывший министр обороны США Фрэнк Карлуччи скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщается на сайте Пентагона, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Выражаю мои глубочайшие соболезнования в связи с уходом бывшего министра обороны Фрэнка Карлуччи", - заявил действующий министр обороны США Джеймс Мэттис.
По его словам, Карлуччи "служил нации при четырех президентах США, и республиканцах, и демократах, лейтенантом в ВМС, послом в Португалии, замдиректора ЦРУ и в некоторых других должностях в минобороны перед тем, как стал министром обороны".
Он также добавил, что Карлуччи стал министром обороны США в 1987 году, "когда близился конец холодной войны".
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