Умер экс-министр обороны США

Бывший министр обороны США Фрэнк Карлуччи скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщается на сайте Пентагона, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Выражаю мои глубочайшие соболезнования в связи с уходом бывшего министра обороны Фрэнка Карлуччи", - заявил действующий министр обороны США Джеймс Мэттис.

По его словам, Карлуччи "служил нации при четырех президентах США, и республиканцах, и демократах, лейтенантом в ВМС, послом в Португалии, замдиректора ЦРУ и в некоторых других должностях в минобороны перед тем, как стал министром обороны".

Он также добавил, что Карлуччи стал министром обороны США в 1987 году, "когда близился конец холодной войны".