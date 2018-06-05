После шутки о бомбе на борту самолета пассажиры пытались спастись на крыле - ВИДЕО

На крылья самолета выпрыгнули пассажиры одного из авиалайнеров в Индонезии после шутки о взрывном устройстве на борту. Об этом сообщает Asia One.

Инцидент произошел в аэропорту Индонезии. Пассажир одного из самолетов, недовольный отношением к нему бортпроводницы, сообщил о том, что в салоне спрятана бомба, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Стюардессы сообщили об этом пилоту, а тот попросил всех присутствующих покинуть самолет. Однако услышав о бомбе, один из пассажиров выбил дверь аварийного выхода и выпрыгнул на крыло, после чего в салоне самолета началась паника, в результате которой несколько человек пострадали.

Шутник был снят с рейса, выломавший дверь - тоже.

Обоих виновников инцидента арестовали, и сейчас им грозит до восьми лет тюрьмы.

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