После шутки о бомбе на борту самолета пассажиры пытались спастись на крыле - ВИДЕО
На крылья самолета выпрыгнули пассажиры одного из авиалайнеров в Индонезии после шутки о взрывном устройстве на борту. Об этом сообщает Asia One.
Инцидент произошел в аэропорту Индонезии. Пассажир одного из самолетов, недовольный отношением к нему бортпроводницы, сообщил о том, что в салоне спрятана бомба, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Стюардессы сообщили об этом пилоту, а тот попросил всех присутствующих покинуть самолет. Однако услышав о бомбе, один из пассажиров выбил дверь аварийного выхода и выпрыгнул на крыло, после чего в салоне самолета началась паника, в результате которой несколько человек пострадали.
Шутник был снят с рейса, выломавший дверь - тоже.
Обоих виновников инцидента арестовали, и сейчас им грозит до восьми лет тюрьмы.
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