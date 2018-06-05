Отец бросил малыша в церкви из-за издевательств, что у него слишком много детей - ВИДЕО

Камеры наблюдения сняли прощание отца со своим новорожденным ребенком, которого он собирается бросить на пороге церкви в индийском городе Керала. На кадрах видно, как 32-летний мужчина целует трехдневного малыша, кладет его на пол и затем уходит. Выяснилось, что Битто Дэвис отказался от крохи, так как друзья смеялись над тем, что у него слишком много детей, сообщает The Sun.

Сотрудники службы безопасности нашли маленького ребенка только к вечеру, после чего вызвали полицию. Мужчина вместе с 28-летней супругой были арестованы по обвинению в жестоком обращении с детьми. При задержании супруги утверждали, что были вынуждены бросить малыша из-за постоянных насмешек. Друзья и родственники издевались над тем, что супруга Битто снова беременна, при том что они и так воспитывают троих сыновей в возрасте восьми, шести и четырех лет, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

После того как жена родила, Битто отправился в соседний город и в местной церкви оставил малыша.

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