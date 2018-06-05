В Индии разбился бомбардировщик
5 июня 2018 11:03 282
Истребитель-бомбардировщик Jaguar ВВС Индии во вторник потерпел крушение в штате Гуджарат на западе страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NDTV, передает Day.Az.
Согласно его данным, самолет вылетел с авиабазы Джамнагар и совершал тренировочный полет. По предварительным данным, он упал на пастбище возле одной из деревень, пилот погиб.
Информация о причинах аварии пока не поступала.
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