Самолет, севший на оживленную дорогу в Калифорнии, попал на камеру - ВИДЕО

5 июня 2018 11:40

Женщина-пилот успешно посадила самолет прямо на автомобильную дорогу в Калифорнии. Экстремальная посадка попала в объектив камеры на одной из машин, и видео стало вирусным, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Ранее Лайф сообщал, что в Калифорнии самолет совершил экстренную посадку на автотрассу. Теперь стали известны и подробности инцидента. Так, сообщается, что полет, во время которого у самолета отказал двигатель, был тренировочным. Тем не менее экстренная посадка прошла идеально - не пострадали ни пассажиры воздушного судна, ни автомобилисты.

Видео, снятое одним из участников движения, стало вирусным - на YouTube его посмотрели почти 200 тысяч раз. В комментариях пользователи восхищаются мастерством и везением девушки-пилота.

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Нажмите на видео для просмотра:
Самолёт, севший на оживлённую дорогу в Калифорнии, попал на камеру регистратора

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