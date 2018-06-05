Премьер Нидерландов пролил кофе на входе в парламент и сам вытер его - ВИДЕО

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте (Mark Rutte) пролил кофе из бумажного стакана на входе в парламент, а затем попросил уборщиц дать ему швабру и сам стер пятно. Инцидент запечатлели камеры голландского телеканала NOS, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Окружающие встретили действия политика овациями, а уборщицы подбадривали его.

Парламентский корреспондент Ирен Оствейн отметила, что Рютте прекрасно знал, что камера работала, но "все равно остался, вытер лужу и очень гордится этим".

В сети эмоционально отреагировали на поступок политика. Пользовательница Twitter Zeynep Gunes из Великобритании написала, что не может представить, чтобы подобное случилось в английском парламенте. А турецкий журналист под ником yusuf ozkan заподозрил Рюгге в попытке попиариться.

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