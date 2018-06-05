Француз, переплывший Атлантику, попытается покорить Тихий океан

Вплавь через Тихий океан. Это цель 50-летнего французского пловца Бен Лекомта. Он уже в 1998 году пересек вплавь Атлантику. А сейчас стремится установить новый мировой рекорд, первым преодолев преодолеть водный простор. Француз начал свой заплыв с восточного побережья Японии и взял курс к американским берегам, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Первые несколько сотен метров с ним рядом плыли его дети - Макс и Анна, сообщает ТАСС. 9 тысяч километров пловец-рекордсмен собирается преодолеть за полгода. Кстати, Атлантический океан - 6400 километров - Бен Лекомт одолел за 73 дня.

"Я хочу проверить себя, - признался водный путешественник. - После того, как я переплыл Атлантический океан, мне пришлось взять паузу. Я женился, у нас появились дети, пришлось отложить такие приключения".

Он добавил, что стал думать о новом заплыве уже спустя три-четыре месяца после покорения Атлантики.

"Я знал, что однажды вновь захочу переплыть океан", - заявил Лекомт.

Француз будет плыть по восемь часов в сутки. При этом он рассчитывает тратить около 8 тысяч килокалорий. Отдыхать, спать и восполнять запас калорий француз будет все-таки на сопровождающем его судне. К новому грандиозному заплыву Бен Лекомт готовился шесть лет, ежедневно тренируясь в воде по несколько часов. Его в Тихом океане ожидает немало испытаний: помимо холодной воды - это штормы, армии медуз и акулы.

При этом заплыв - это не только спорт, это научные исследования - медицинские, экологические и океанографические. Француз по пути следования будет проводить исследования загрязнения Тихого океана пластиком. Начавший заплыв во Всемирный день окружающей среды Лекомт обеспокоен действием микропластика на морские системы. Собранные во время заплыва данные рассчитывают получить 27 научных организаций.