Дикие гонки по газону закончились дракой и смертью - ВИДЕО

Странное ДТП с дракой произошло в Нижнем Тагиле в воскресенье. У дома 12 по Октябрьскому проспекту автомобиль Mitsubishi на высокой скорости нарезал несколько кругов задним ходом по газону и врезался в фонарный столб. После этого к авто подбежал мужчина, завязалась драка, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Происходящее попало в объектив автомобильного регистратора. Как сообщает агентство "Между строк", участниками конфликта были отец и сын. 61-летний пенсионер умер в машине скорой помощи.

Следователи выясняют, почему умер мужчина - в результате драки или при ДТП.

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