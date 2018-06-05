Дикие гонки по газону закончились дракой и смертью - ВИДЕО
5 июня 2018 14:32 92
Странное ДТП с дракой произошло в Нижнем Тагиле в воскресенье. У дома 12 по Октябрьскому проспекту автомобиль Mitsubishi на высокой скорости нарезал несколько кругов задним ходом по газону и врезался в фонарный столб. После этого к авто подбежал мужчина, завязалась драка, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Происходящее попало в объектив автомобильного регистратора. Как сообщает агентство "Между строк", участниками конфликта были отец и сын. 61-летний пенсионер умер в машине скорой помощи.
Следователи выясняют, почему умер мужчина - в результате драки или при ДТП.
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