Собака, сбившая мотоциклиста, лишила свою хозяйку крупной суммы денег - ВИДЕО

21 мая видеокамера наружного наблюдения, установленная над автомагистралью в городском округе Хуайань (провинция Цзянсу, КНР) запечатлела необычное ДТП с участием мотоцикла и собаки породы сибирский хаски, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Судя по кадрам видеозаписи, пёс "подрезал" престарелого мотоциклиста, за спиной которого сидел внук. Китайский пенсионер подвозил мальчика в школу, когда выбежавший на автотрассу пёс, врезался в переднее колесо скутера, причинив боль обоим участникам дорожного движения. Совершив столкновение, хаски убежал обратно к своей хозяйке.

Пострадавший из за собаки пожилой владелец скутера, получил множественные переломы, но владелица животного согласилась оплатить расходы на лечение пенсионера в сумме 33200 юаней (321 тыс.руб.)

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