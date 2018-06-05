Иран намерен увеличить мощности по обогащению урана

Увеличение мощностей по обогащению Тегераном урана не будет выходить за рамки ядерной сделки, заявил вице-президент Ирана и глава Организации атомной энергетики Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи, подчеркнув, что ядерная деятельность страны носит мирный характер, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи распорядился, чтобы Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) немедленно начала подготовку к обогащению урана на уровне 190 тысяч ЕРР (единица работы по разделению изотопов, являющаяся одним из показателей мощности центрифуг).

"Мы не делаем того, что шло бы вразрез с СВПД, я не говорил, что с завтрашнего дня начнем производство новых центрифуг. Мы говорили, что подготовим инфраструктуру, необходимую для строительства центрифуг", - приводит телекомпания IRIB его слова.

Он отметил, что работы над инфраструктурой в городе Натанз, где расположены предприятия по строительству новых центрифуг, уже начались. Салехи подтвердил, что Тегеран направил письмо МАГАТЭ, в котором намеревался проинформировать организацию о начале увеличения мощности по обогащению урана.

В сентябре 2015 года замглавы иранского МИД Аббас Аракчи заявлял, что Иран способен в ближайшие 15 лет получить 190 тысяч ЕРР с помощью центрифуг шестого и восьмого поколений.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году, и сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе и вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

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