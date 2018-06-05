Разъяренный муж сбил жену на авто после ссоры - ВИДЕО

5 июня 2018 16:10

В Хабаровске мужчина после ссоры со своей супругой решил ей отомстить. Разъяренный муж сбил жену на машине, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

В Сети появилось видео с места происшествия.

На кадрах видно, как женщина выходит из машины, но неожиданно водитель разворачивается и сбивает жену. Супруга падает на землю, но встает. 

О причинах конфликта ничего не сообщается.

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Нажмите на видео для просмотра:
Разъяренный муж сбил жену на авто после ссоры

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