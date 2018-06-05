Разъяренный муж сбил жену на авто после ссоры - ВИДЕО
5 июня 2018 16:10 559
В Хабаровске мужчина после ссоры со своей супругой решил ей отомстить. Разъяренный муж сбил жену на машине, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
В Сети появилось видео с места происшествия.
На кадрах видно, как женщина выходит из машины, но неожиданно водитель разворачивается и сбивает жену. Супруга падает на землю, но встает.
О причинах конфликта ничего не сообщается.
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