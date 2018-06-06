Японские ученые научили робошланг зависать с пожарными - ВИДЕО

6 июня 2018 09:18

Инженеры из Университета Тохоку в Японии представили роботизированный шланг, который способен помогать пожарным, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Как сообщает портал "Хайтек", робошланг способен зависать в воздухе, используя водяные струи. А основной модуль позволяет не только перемещаться в пространстве, но и тушить огонь.

Устойчивость механизма поддерживается за счет электромоторов и датчиков, которые отслеживают положение шланга.

На данный момент не приводится информации, будут ли новинку массово применять во время тушения пожаров.

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Японские ученые научили робошланг зависать с пожарными

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