ВВС Турции уничтожили опорные пункты РПК в Ираке

В рамках операции ВВС Турции проводимой против террористической организации РПК на севере Ирака, было уничтожено 16 опорных пунктов боевиков. Об этом говорится в сообщении Генштаба Турции, распространенном в среду, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В сообщении отмечается, что операции по ликвидации террористов были проведены в иракских районах Зап, Хакурк, Авашин и в горах Кандиль.

"В рамках операции также было уничтожено шесть членов РПК", - говорится в сообщении Генштаба Турции.

Напомним, что ранее премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сказал, что у Турции имеется 11 военных баз на севере Ирака, что значительно облегчает борьбу с РПК.

Отметим что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 25 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

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