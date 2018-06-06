В Армении произошло землетрясение

Сегодня, 6 июня, в 07:58 по местному времени (03:58 по Гринвичу), сейсмологической сетью "Службы сейсмической защиты" МЧС Армении зарегистрировано землетрясение магнитудой 3.3 с эпицентром в 11 км к юго-западу от села Бавра в Армении. Об этом сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям Армении.

Как передает Day.Az со ссылкой на Panorama.am, гипоцентр землетрясения залегал на глубине 10 км. Сила подземных толчков в эпицентре составила 4-5 баллов.

За землетрясением последовали три афтершока - магнитудой 0.8, 1.5 и 1.6.

Подземные толчки ощущались в селе Бавра - силой 3-4 балла, а также в городе Гюмри - силой 2-3 балла.

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