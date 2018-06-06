Страстный танец Диляры Кязымовой привел в восторг подписчиков певицы - ВИДЕО

Известная азербайджанская исполнительница Диляра Кязымова исполнила страстный танец под звуки песни River знаменитой британской исполнительницы Бишоп Бриггс.

Как сообщила Spurtnik Азербайджан Кязымова, она уже долгое время занимается танцами и в этот раз решила продемонстрировать свои танцевальные способности. И у нее это очень хорошо получилось, потому что ролик сразу же вызвал бурные обсуждения в социальных сетях, передает Day.Az.

Певица вложила в танец всю свою страсть, чтобы полностью передать слова песни. Кязымова исполнила на видео номер, поставленный известным хореографом Галеном Хуксом под эту песню. С этим танцем выступали многие танцоры из разных стран.

Кязымова поблагодарила танцевальную группу Nero за поддержку. Продюсером проекта выступил Boomerang Label.

Диляра Кязымова в свое время выступала в составе групп Unformal и Milk & Kisses. В 2014 году Кязымова стала участницей проекта "Голос Украины" - "1+1", в том же году, победив в национальном конкурсе "Большая сцена", получила право представить Азербайджан на конкурсе "Евровидение-2014". На данный момент она продолжает сольную карьеру.

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