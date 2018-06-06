Солдат угнал БТР с военной базы и устроил гонки с полицией - ВИДЕО

Полиция штата Вирджиния арестовала солдата Национальной гвардии, который угнал бронетранспортёр с военной базы Форт Пикетт. Чтобы задержать преступника, офицерам пришлось устроить двухчасовую погоню за броневиком, которая закончилась в центре города Ричмонд, передает Day.Az со ссылкой на tjournal.ru.

Сообщения об угоне на военной базе появились в восемь вечера по местному времени. Сначала погоня шла на пригородных трассах, но затем бронетранспортёр и несколько полицейских машин оказались в Ричмонде. Некоторые пользователи соцсетей приняли военный автомобиль за танк и начали публиковать ролики с погоней.

В полиции подчеркнули, что на транспорте из Форта Пикетт не было установлено никакого оружия. При этом максимальная скорость броневика - 65 километров в час. Поэтому, по словам очевидцев, погоня выглядела необычно "медленной".

Угонщик сдался на центральной улице города. После сопротивления аресту его ударили электрошокером и доставили в госпиталь Ричмонда. По словам полиции, в ближайшее время нарушителю предъявят обвинения.

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