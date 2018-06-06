Митинговавших в поддержку Пашиняна в Москве армян приговорили к штрафу

В Москве 24 армянам предъявлены обвинения в участии в митинге 22 апреля. Их подвергли приводу со двора армянской церкви. Суд назначил им по 10 тыс. рублей штрафа, передает Day.Az со ссылкой на 1in.am. Они вышли в поддержку "бархатной революции" в Армении.

Обвиняемые говорят, что во дворе церкви в тот день спонтанно собралось около 200 армян. Потом пришла полиция и забрала их.

Обвинения были предъявлены на основании показаний полицейских, причем, собравшиеся армяне призывали вернуться в Армению и взять власть в свои руки.

Председатель юридической ассоциации АрмРос Рубен Киракосян считает это курьезом - как русские полицейские могли понять призывы на армянском и как они вообще оказались во дворе церкви.