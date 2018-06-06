На гватемальскую деревню сошел поток лавы, 40 человек пропали без вести - ВИДЕО

На деревню Сан-Мигель-Лос-Лотес в Гватемале сошел лавовый поток из вулкана Фуэго. В результате пропали три семьи . В общей сложности сорок человек. Деревня погребена под лавой, грязью и завалами камней, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.

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