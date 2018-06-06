Новые факты о крушении самолета Качиньского: обнаружены следы взрывчатки
Эксперты польской комиссии по расследованию авиакатастрофы под Смоленском в 2010 году, в которой погибли 96 человек, включая президента страны Леха Качиньского, сообщили об обнаружении взрывчатки. Как сообщает Wiadomosci, она была найдена на обломках самолета и на теле одной из жертв крушения, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По словам представителей комиссии, в ходе исследования проб почвы с места катастрофы не было обнаружено наличие взрывчатых веществ.
Ранее, в апреле, пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Польши Эва Бялик заявила, что следствие по делу о крушении самолета продлено до 31 декабря 2018-го.
Ту-154М ВВС Польши, на борту которого находились высокопоставленные польские политики, в том числе Лех Качиньскийс супругой, разбился в апреле 2010 года под Смоленском. В результате все пассажиры и члены экипажа погибли. Межгосударственный авиационный комитет назвал причиной произошедшего ошибку пилотов. Польская сторона провела собственное расследование и возложила часть вины на российских диспетчеров. Расследование продолжается как в Польше, так и в России.
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