Турецкая армия продвигается вглубь Ирака

6 июня 2018 12:56

В рамках операции пропив террористической организации РПК на севере Ирака, турецкие военные продвинулись вглубь иракской территории на 73 километров, пишут в среду турецкие СМИ, со ссылкой на военные источники.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, ВС Турции установили полный контроль над территорией северного Ирака на глубину 28 километров.

Напомним, что ранее премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сказал, что у Турции имеется 11 военных баз на севере Ирака, что значительно облегчает борьбу с РПК.

Отметим что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 25 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

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