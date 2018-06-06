Гроза разворотила носовую часть самолета со 130 пассажирами - ВИДЕО

Лайнер American Airlines со 130 пассажирами на борту попал в грозу и получил сильные повреждения носовой части. Самолет начало трясти через полчаса после вылета из Сан-Антонио в Финикс, сверкали молнии, по обшивке бил град, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Как по рассказам очевидцев, по салону разметало мобильные телефоны, а люди воспользовались бумажными пакетами для укачивания.

Самолет аварийно приземлился в городе Эль-Пасо. Пассажиры и экипаж не пострадали, чего нельзя сказать о воздушном судне. Оно получило сильные повреждения носовой части и лобового стекла.

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