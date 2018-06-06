Гроза разворотила носовую часть самолета со 130 пассажирами - ВИДЕО
6 июня 2018 13:35 388
Лайнер American Airlines со 130 пассажирами на борту попал в грозу и получил сильные повреждения носовой части. Самолет начало трясти через полчаса после вылета из Сан-Антонио в Финикс, сверкали молнии, по обшивке бил град, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Как по рассказам очевидцев, по салону разметало мобильные телефоны, а люди воспользовались бумажными пакетами для укачивания.
Самолет аварийно приземлился в городе Эль-Пасо. Пассажиры и экипаж не пострадали, чего нельзя сказать о воздушном судне. Оно получило сильные повреждения носовой части и лобового стекла.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
-
5 Июн. 17:42 15 443
-
5 Июн. 19:18 13 588
-
5 Июн. 22:28 12 460
-
5 Июн. 20:45 11 134
-
5 Июн. 22:47 10 780