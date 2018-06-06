Взрыв в Страсбурге: пострадали 11 человек - ВИДЕО

В результате взрыва на складе в Страсбурге (северо-восток Франции) 11 человек пострадали, из них трое получили серьезные травмы, сообщает радиостанция France Info.

Состояние трех из одиннадцати пострадавших медики оценивают как критическое. Инцидент произошел около 11:30 по бакинскому времени на элеваторе зернохранилища, расположенного в восточной части Страсбурга, передает Day.Az со ссылкой на mir24.tv.

Причины взрыва устанавливаются. На территории склада площадью 2,5 тыс. кв. м начался пожар, в его ликвидации участвуют около 70 спасателей.

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