Взрыв в Страсбурге: пострадали 11 человек - ВИДЕО
6 июня 2018 15:07 422
В результате взрыва на складе в Страсбурге (северо-восток Франции) 11 человек пострадали, из них трое получили серьезные травмы, сообщает радиостанция France Info.
Состояние трех из одиннадцати пострадавших медики оценивают как критическое. Инцидент произошел около 11:30 по бакинскому времени на элеваторе зернохранилища, расположенного в восточной части Страсбурга, передает Day.Az со ссылкой на mir24.tv.
Причины взрыва устанавливаются. На территории склада площадью 2,5 тыс. кв. м начался пожар, в его ликвидации участвуют около 70 спасателей.
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