Порыв ветра перевернул батут с детьми в поселке под Петербургом - ВИДЕО

В сети появилась видеозапись инцидента, который произошел в понедельник, 4 июня, в поселке Романовка в Ленинградской области.

На игровой площадке сильный порыв ветра перевернул надувной батут с тремя находившимися там детьми, передает Day.Az со ссылкой на RT.com. В результате двое из них оказались в больнице. Сообщается, что владелец аттракциона установил конструкцию незаконно.

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