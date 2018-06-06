Порыв ветра перевернул батут с детьми в поселке под Петербургом - ВИДЕО
6 июня 2018 15:45 393
В сети появилась видеозапись инцидента, который произошел в понедельник, 4 июня, в поселке Романовка в Ленинградской области.
На игровой площадке сильный порыв ветра перевернул надувной батут с тремя находившимися там детьми, передает Day.Az со ссылкой на RT.com. В результате двое из них оказались в больнице. Сообщается, что владелец аттракциона установил конструкцию незаконно.
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