На украинском курорте грузовик раздавил легковушку: пострадали дети - ВИДЕО

6 июня 2018 17:14

В курортном Бердянске Запорожской области грузовик протаранил легковой автомобиль, в котором находились дети, передает Day.Az со ссылкой на Segodnya.ua.

Авария произошла вечером 5 июня на перекрестке улиц Шевченко и Привокзальной. Столкнулись грузовой автомобиль с санитарной бочкой и ВАЗ-2109. В салоне легковушки находились двое детей.

В настоящее время пострадавшие находятся в Бердянской городской больнице. Полицейские устанавливают все подробности ДТП.

Нажмите на видео для просмотра:
На запорожском курорте грузовик раздавил легковушку: пострадали дети

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az