На украинском курорте грузовик раздавил легковушку: пострадали дети - ВИДЕО
6 июня 2018 17:14 212
В курортном Бердянске Запорожской области грузовик протаранил легковой автомобиль, в котором находились дети, передает Day.Az со ссылкой на Segodnya.ua.
Авария произошла вечером 5 июня на перекрестке улиц Шевченко и Привокзальной. Столкнулись грузовой автомобиль с санитарной бочкой и ВАЗ-2109. В салоне легковушки находились двое детей.
В настоящее время пострадавшие находятся в Бердянской городской больнице. Полицейские устанавливают все подробности ДТП.
Нажмите на видео для просмотра:
-
5 Июн. 22:28 14 275
-
5 Июн. 19:18 13 797
-
5 Июн. 22:47 13 504
-
5 Июн. 20:45 11 705
-
5 Июн. 23:16 8 782