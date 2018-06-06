На украинском курорте грузовик раздавил легковушку: пострадали дети - ВИДЕО

В курортном Бердянске Запорожской области грузовик протаранил легковой автомобиль, в котором находились дети, передает Day.Az со ссылкой на Segodnya.ua.

Авария произошла вечером 5 июня на перекрестке улиц Шевченко и Привокзальной. Столкнулись грузовой автомобиль с санитарной бочкой и ВАЗ-2109. В салоне легковушки находились двое детей.

В настоящее время пострадавшие находятся в Бердянской городской больнице. Полицейские устанавливают все подробности ДТП.

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