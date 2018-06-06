В России погоня инспектора за байкером закончилась адским ДТП - ВИДЕО
Черепно-мозговой травмой и госпитализацией закончилась для 36-летнего екатеринбургского инспектора мотобатальона погоня за байкером - страж порядка на скорости зацепил три иномарки и вылетел из седла, передает Day.Az со ссылкой на Vesti.ru. Камера регистратора запечатлела опасный момент.
Черепно-мозговой травмой и госпитализацией закончилась для 36-летнего екатеринбургского инспектора мотобатальона погоня за байкером - страж порядка на скорости зацепил три иномарки и вылетел из седла. Камера регистратора запечатлела опасный момент.
Удар был такой силы, что инспектор вылетел из седла и упал на проезжую часть. Врачи диагностировали у пострадавшего, чей водительский стаж, составляет 17 лет, ушиб головного мозга лёгкой степени и ушибленные раны головы.
Нарушителю, которого преследовал полицейский, удалось скрыться.
Нажмите на видео для просмотра:
-
5 Июн. 22:28 14 285
-
5 Июн. 19:18 13 799
-
5 Июн. 22:47 13 511
-
5 Июн. 20:45 11 709
-
5 Июн. 23:16 8 800