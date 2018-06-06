В России погоня инспектора за байкером закончилась адским ДТП - ВИДЕО

Черепно-мозговой травмой и госпитализацией закончилась для 36-летнего екатеринбургского инспектора мотобатальона погоня за байкером - страж порядка на скорости зацепил три иномарки и вылетел из седла, передает Day.Az со ссылкой на Vesti.ru. Камера регистратора запечатлела опасный момент.

Черепно-мозговой травмой и госпитализацией закончилась для 36-летнего екатеринбургского инспектора мотобатальона погоня за байкером - страж порядка на скорости зацепил три иномарки и вылетел из седла. Камера регистратора запечатлела опасный момент.

Удар был такой силы, что инспектор вылетел из седла и упал на проезжую часть. Врачи диагностировали у пострадавшего, чей водительский стаж, составляет 17 лет, ушиб головного мозга лёгкой степени и ушибленные раны головы.

Нарушителю, которого преследовал полицейский, удалось скрыться.

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