Полиция задержала американского военного, угнавшего бронетранспортер
6 июня 2018 18:35 199
Военный США угнал бронетранспортер и был задержан после длительной погони в ночь на вторник, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал WWBT.
Телеканал показал кадры погони по скоростному шоссе, а затем по улицам города Ричмонд - столицы штата Виргиния. В конечном счете угонщик был задержан, полиции пришлось применить электрошокер, передает Day.Az.
Мотивы угона пока неизвестны.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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