Полиция задержала американского военного, угнавшего бронетранспортер

Военный США угнал бронетранспортер и был задержан после длительной погони в ночь на вторник, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал WWBT.

Телеканал показал кадры погони по скоростному шоссе, а затем по улицам города Ричмонд - столицы штата Виргиния. В конечном счете угонщик был задержан, полиции пришлось применить электрошокер, передает Day.Az.

Мотивы угона пока неизвестны.