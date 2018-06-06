Полиция задержала американского военного, угнавшего бронетранспортер

6 июня 2018 18:35

Военный США угнал бронетранспортер и был задержан после длительной погони в ночь на вторник, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал WWBT.

Телеканал показал кадры погони по скоростному шоссе, а затем по улицам города Ричмонд - столицы штата Виргиния. В конечном счете угонщик был задержан, полиции пришлось применить электрошокер, передает Day.Az.

Мотивы угона пока неизвестны.

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