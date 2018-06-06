В центре Лондона горит пятизвездочный отель - ФОТО

6 июня 2018 20:34

Более ста пожарных и полицейских машин выехали, чтобы справиться с последствиями пожара в пятизвездочной гостинице в центре Лондона. Очевидцы говорят, что дым горящего отеля виден за несколько километров. Сообщений о пострадавших пока нет, пишет Metro, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Отель в элитном лондонском районе Найтсбридж открылся после долгой реконструкции неделю назад.

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