Правительство Конте получило поддержку в итальянском парламенте

Нижняя палата итальянского парламента в среду вечером выразила доверие новому правительству премьера Джузеппе Конте.

В поддержку новому кабинету министров высказались 350 членов Палаты депутатов, против проголосовали 236 человек. 35 парламентариев воздержались.

Накануне доверие правительству Конте выразил Сенат, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Новое правительство Италии родилось благодаря договоренности между "Движением 5 звезд" (Д5З) и партии "Лига", которую они оформили в виде "правительственного контракта", содержащего подробную программу нового кабмина. В его полностью обновившийся состав вошло девять представителей "Движения", шесть из партии "Лига" и трое беспартийных специалистов. Пять из 18 должностей заняли женщины.

Пост главы МВД занял федеральный секретарь "Лиги" Маттео Сальвини, лидер Д5З Луиджи Ди Майо возглавил объединенное министерство труда и экономического развития (ранее это были два отдельных ведомства), вместе с Сальвини он взял на себя обязанности вице-премьера. Министерством иностранных дел Италии будет руководить бывший министр по европейским делам Энцо Моаверо-Миланези, работавший в правительстве с 2011 по 2014 год.