В Гватемале нашли еще шесть тел погибших при извержении вулкана

6 июня 2018 22:44

Гватемальские пожарные в среду обнаружили еще шесть тел людей, погибших в результате извержения вулкана Фуэго, сообщает портал Prensa Libre, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Таким образом, с учетом еще одной скончавшейся в больнице от полученных ожогов женщины общее число жертв трагедии достигло 82. Ранее сообщалось о 75 погибших, тела которых были доставлены в морги.

Ранее глава национальной службы по снижению последствий стихийных бедствий Гватемалы Серхио Кабаньяс также сообщил, что пропавшими без вести числятся 192 человека.

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