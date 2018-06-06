Россиянин получил условный срок за продажу шпионских очков

6 июня 2018 23:10

Волгоградец получил год условно за продажу очков со встроенной видеокамерой, сообщает Южная транспортная прокуратура, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным ведомства, 49-летний житель Волгограда признан виновным по статье "незаконное приобретение и сбыт специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации".

"В судебном заседании установлено, что подсудимый в августе 2017 года незаконно приобрел через интернет-сайт Ali Express электронное устройство - солнцезащитные очки со встроенной видеокамерой, которое, согласно экспертному заключению, является специальным техническим средством, предназначенным для негласного получения информации", - сообщается в релизе.

В марте 2018 года на железнодорожном вокзале мужчина пытался продать эти очки за 2 тысячи рублей своему знакомому и был задержан полицией, сообщает прокуратура.

"Суд... назначил мужчине наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком один год", - уточняет ведомство.

Приговор не вступил в законную силу.

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