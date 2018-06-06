Россиянин получил условный срок за продажу шпионских очков
Волгоградец получил год условно за продажу очков со встроенной видеокамерой, сообщает Южная транспортная прокуратура, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По данным ведомства, 49-летний житель Волгограда признан виновным по статье "незаконное приобретение и сбыт специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации".
"В судебном заседании установлено, что подсудимый в августе 2017 года незаконно приобрел через интернет-сайт Ali Express электронное устройство - солнцезащитные очки со встроенной видеокамерой, которое, согласно экспертному заключению, является специальным техническим средством, предназначенным для негласного получения информации", - сообщается в релизе.
В марте 2018 года на железнодорожном вокзале мужчина пытался продать эти очки за 2 тысячи рублей своему знакомому и был задержан полицией, сообщает прокуратура.
"Суд... назначил мужчине наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком один год", - уточняет ведомство.
Приговор не вступил в законную силу.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!